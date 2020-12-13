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Fears new anti-soring bids will be worse for horses than current law *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

New “compromise” legislation in the US aims to end the horrific torture of soring horses. H&H speaks to welfare charities and organisations to find out all sides of the debate

US campaigners against the cruelty of soring in Tennessee walking horses believe planned legislation will not improve welfare – and may make it worse.

Animal Wellness Action (AWA), other welfare organisations and key figures in the Tennessee walking horse industry, have agreed to “compromise” measures aimed at preventing the horrific practices used to achieve the unnatural “big lick” high-stepping gait.

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