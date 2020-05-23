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Blow for Scotland as long-running event bows out *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

As Eglinton Horse Trials becomes the fourth fixture north of the border to be lost from the British Eventing calendar during the past two years, H&H seeks reaction from riders and BE chief executive Jude Matthews on the news...

One of the longest-running events in the British Eventing (BE) calendar has called time after more than 60 years – the fourth venue to leave the Scottish calendar since 2018.

Launched in 1959, Eglinton Horse Trials held on the Barskimming Estate in Ayrshire, has announced it will no longer be running events, as organiser Heather Galbraith celebrated her 90th birthday in February and decided to “hang up her boots”.

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