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Efforts to save vital Animal Health Trust work *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The demise of the AHT last summer showed it is not viable for a single entity to fulfil all its roles. H&H spoke to some of those involved in trying to find new homes for all the trust’s equine work

Progress is being made to protect vital work done by the Animal Health Trust (AHT) from being lost for ever.

The AHT closed in July after months of searching failed to source enough funding for a viable future and liquidators were appointed in September.

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