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Delight as riding schools get funds after confusion *H&H Plus*
Eleanor Jones
25 May, 2021 16:49
After H&H found out last week that both indoor and outdoor riding schools were eligible for Government restart grants, councils have been revisiting previous decisions and agreeing to making payments. We find out more
RIDING schools have been told they are going to be sent significant payouts in restart grants, having been initially told they were not eligible.
H&H reported last week that official guidance on eligibility for the grants was causing confusion, as it said “indoor riding schools” could apply. This led to some councils turning down businesses that did not have indoor schools.
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Some issues are foreseen, as the guidance says “indoor riding schools” are eligible
Credit: Alamy Stock Photo
‘I’m trying so hard to be positive but I go home at night and think ‘What the hell am I
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