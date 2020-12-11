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Loss of major win highlights the importance of reading rules *H&H Plus*
Lucy Elder
11 December, 2020 15:07
The case of Balnaslow, who won the 2018 Aintree Foxhunters’ Chase, has taken 973 days to be concluded, and highlights why it is so important to read the rules of the equestrian sport in which you compete. H&H reports on the disciplinary hearing
A DOPING case that resulted in a major title changing hands 973 days on highlights the importance of being aware of sport rules.
Northern Ireland-based trainer Graham McKeever escaped a suspension and was fined £1,500 on 9 December, in relation to a urine sample containing a banned substance was taken from Balnaslow, who was first past the post in the 2018 Aintree Foxhunters’ Chase.
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