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Clubs and syndicates aim to open up eventer ownership *H&H Plus*
Eleanor Jones
24 January, 2021 11:01
Different riders are offering different deals to those who would like to experience event horse ownership without the hefty price tag. H&H finds out about the different options on offer
INNOVATIVE riders and enthusiasts have come up with a range of syndication ideas to make event horse ownership more widely available.
World Equestrian Games team gold medallist
Gemma Tattersall is offering membership of the “Kizzy Club”, in relation to her five-star ride Santiago Bay, while the new Event Horse Owners Syndicate (EHOS) has shares in a young horse ridden by Laura Collett for sale, as well as places on an “experience” scheme for Ben Hobday’s Shadow Man II.
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Alex Bragg and Zagreb at Luhmühlen in 2019.
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