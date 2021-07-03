{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Changes to whip use and sanctions are on the cards *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

  • Horse & Hound is supported by its audience. When you purchase through links on our site, we may earn commission on some of the items you choose to buy.

    • The British Horseracing Authority has announced and explained how its consultation on whip use will work. H&H was present at the launch to find out more

    CHANGES to whip use and related sanctions in racing are likely to come into force next year.

    The news came as the British Horseracing Authority (BHA) launched its delayed public consultation on whip use in the sport on 1 July.

    You might also be interested in…