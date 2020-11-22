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‘That’s the horse world for you’: calls to end acceptance of bullying *H&H Plus
Carol Phillips
22 November, 2020 12:50
Following national anti-bullying awareness week (16–20 November), individuals are calling on fellow equestrians to stop tolerating bullying in any form to help stamp out the problem across the horse world. H&H finds out more...
BULLYING remains an issue in the equestrian community as concerns are raised there is an acceptance of unkindness in the horse world.
Following national anti-bullying awareness week (16–20 November), individuals have agreed problems need to be highlighted across all levels of the sport.
Gloucestershire-based horse trainer Sophie Seymour told
H&H she had experienced bullying, describing it as an issue in the industry.
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