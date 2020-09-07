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Questions over 2020 straw and hay yields as harvest continues *H&H Plus*
Lucy Elder
7 September, 2020 17:59
After a wet winter, spring drought and recent unsettled conditions resulted in a challenging harvest across the country, H&H asks the experts what horse owners can do to best prepare, and to support farmers and suppliers...
Horse owners have been reminded of the importance of preparation and forging good relationships with suppliers as the full outcome of 2020’s challenging harvest remains to be seen.
The harvest is not finished so the full picture is not yet known, but this has been a challenging year for many farmers, and parts of the UK have been badly hit by the weather.
Farmers have spoken of the impact on their own yields – one East Midlands farmer said he had bailed “no more than 20%” of his usual straw – while others have told
H&H they are still going and would warn against hypothesising on prices before the nation’s harvest is in.
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