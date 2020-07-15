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Graham Fletcher: A weak and absurd decision *H&H Plus*

Opinion
Graham Fletcher Graham Fletcher

Common sense has been in short supply these past months, so it was good to hear former Conservative party leader Iain Duncan Smith say with statesmanlike clarity that the country should get back to work and youngsters back to school.

This virus could be with us for years to come, and we must learn to live with it, he said, while acknowledging that the old and unhealthy remain susceptible and youth virtually untouched. If only the FEI could have used such intelligent thinking before cancelling the youth Europeans.