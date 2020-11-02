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Lauren Nicholson (née Kieffer): from ‘barn rat’ to Olympic eventer *H&H Plus*

Ellie Hughes

Ellie Hughes talks to the bubbly leading American event rider about being the “barn rat”, her competition demons and earning her place in the spotlight

“AN interview for Horse & Hound; that means I’ve made it, right?” writes Lauren Nicholson (née Kieffer), signing off with a winking emoji at the end of our email exchange to arrange a time to talk.

Currently ranked seventh in the world, the bubbly, easy-going American is her country’s leading event rider at the moment. And if results at the highest level are a yardstick to go by – in the past four years, she has ridden three different horses at 10 CCI5*-Ls and finished in the top 10 five times and the top 20 a further two times – she has most certainly earned her spread in the spotlight.

As we chat online a week or so later, Lauren, clad in light-coloured breeches and a dark baseball cap, is busy polishing bridles in the tack room of the yard in Virginia where she is based with Olympians-turned-revered trainers, David and Karen O’Connor.

The eventing calendar in the United States is back in full swing (albeit with its pandemic permutations) and Lauren – now sporting a new name after marrying Irish course-builder Sam Nicholson last November – has recently returned from The Plains, where she put in good performances in the CCI4*-S with two of her top string, Vermiculus and Paramount Importance.

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This interview was published in full in H&H magazine, issue date 29 October 2020

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