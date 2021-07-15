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Who is going to win the Olympic showjumping medals in Tokyo?
Jennifer Donald
15 July, 2021 08:59
The British squad has never looked stronger but there’s some serious opposition – not to mention the new format – to battle against in Tokyo, says H&H’s showjumping editor Jennifer Donald
AFTER a six-decade long barren spell, British showjumping supporters have been treated to a gold rush at recent
Olympic Games, first with the team’s success in London 2012 followed by the emotional scenes of Nick Skelton being crowned individual champion on Big Star in Rio five years ago. But who are our Olympic showjumping medal predictions for Tokyo?
Well, the
British Olympic showjumping team is one of the strongest squads we’ve ever seen, with three of the world’s leading riders matched with a heavyweight artillery of horsepower that has become the envy of the world.
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Credit: Peter Nixon
Nick Skelton GBR riding Big Star, during the 1st Qualifier of the individual Show Jumping competition at the Olympic Equestrian Centre in Deodoro near Rio, Brazil on 14th August 2016
Daniel Bluman of Israel riding Gemma W
Credit: Corbis via Getty Images
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