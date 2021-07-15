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Who is going to win the Olympic showjumping medals in Tokyo?

Jennifer Donald Jennifer Donald

    • The British squad has never looked stronger but there’s some serious opposition – not to mention the new format – to battle against in Tokyo, says H&H’s showjumping editor Jennifer Donald

    AFTER a six-decade long barren spell, British showjumping supporters have been treated to a gold rush at recent Olympic Games, first with the team’s success in London 2012 followed by the emotional scenes of Nick Skelton being crowned individual champion on Big Star in Rio five years ago. But who are our Olympic showjumping medal predictions for Tokyo?

    Well, the British Olympic showjumping team is one of the strongest squads we’ve ever seen, with three of the world’s leading riders matched with a heavyweight artillery of horsepower that has become the envy of the world.

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    For more key stats, plus other riders to look out for, don’t miss Horse & Hound’s ultimate guide to Tokyo, on sale Thursday 15 July

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