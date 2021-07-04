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‘Control, moving and control’: Royal Windsor grand prix course designer shares his vision *H&H Plus*

Sarah Radford

    • Horse & Hound caught up with Rolex grand prix course designer Bernado Costa Cobral to find out how he intended to test the world’s top riders in the major class at Royal Windsor Horse Show. Here’s what he had to say, plus the course map and all the fences...

    Today’s CSI5* Rolex grand prix at Royal Windsor Horse Show was worth €125,000 (£107,300) to the winner and Portugese course designer Bernado Costa Cobral set out to build a track that made riders earn their money.

    “I put in a little bit of everything,” Bernardo said. “There’s a plank, there’s scopey questions and there’s delicate questions.”

    Bernado’s agenda was to make alternating demands of “control, moving and control” in an effort to build a suitable test for some of the world’s best horse and rider combinations.

    “I have asked control questions to oxers and then asked them to move to a vertical [the opposite of how riders would chose to tackle the fences],” Bernardo said.

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    Full report on the Rolex grand prix coming on HorseandHound.co.uk on Monday 5 July, plus full report on all the showjumping action at the show available in next Thursday’s Horse & Hound magazine.

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