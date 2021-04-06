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Pacino Amiro: the grand prix showjumper that is ‘obsessed’ with bananas *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

    • Bertram Allen describes him as his “next best horse” and already this year he’s won a big-money grand prix and has the hallmark of a championship contender. Jennifer Donald finds out more

    Need to know

    Pacino Amiro

    Breeding: Irish Sport Horse by Pacino out of Carnone Dancing Queen (by NC Amiro)
    Rider: Bertram Allen
    Breeder: Simon Scott (Ireland)
    Owner: Aiden McGrory
    Greatest achievements: won CSI5* grand prix and WEF challenge cup, Florida (2021); qualified for the international seven-year-old final at Dublin (2019), jumped at the World Breeding Federation for Sport Horses World Breeding Championships as a six-year-old (2018) and finished reserve champion four-year-old at Dublin when ridden by Kenneth Graham.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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