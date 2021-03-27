{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Mister Softee: David Broome’s ‘freak’ with ‘bucketfuls of heart’ *H&H Plus*

Pippa Cuckson Pippa Cuckson

    • The striking chestnut with a huge jump and celebrity status helped David Broome to his second Olympic accolade, writes Pippa Cuckson

    Great riders win with dozens of wonderful horses, but there is usually only one so loved by fans he becomes part of the rider’s identity: in this case, David-and-Mister-Softee.

    “Softee” was a gift for the early days of televised sport. He was named after the nation’s favourite ice-cream, and had a blaze and white bandages over his stockings all round which, says David Broome, made him look good on black and white TV. He became much in demand for personal appearances, and is probably the only sport horse to “visit” a coal mine.

    But even without his celebrity status, the triple European champion and Olympic bronze medallist inspired awe.

    This feature is also available to read in the Thursday 25 March issue of Horse & Hound magazine

    You may also be interested in…