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Equine America Billy Diamo: a loveable gentle giant with a playful streak *H&H Plus*

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H&H’s showjumping editor Jennifer Donald speaks to British team rider William Funnell, Billy Stud rider Lucy Townley and groom Zoe Herbert about the Olympic shortlisted 18.2hh Billy Stud home-bred who William describes as “the best I ever had”...

Equine America Billy Diamo

Age: 11
Breeding: Cevin Z x Andiamo
Rider: William Funnell
Owner/breeder: The Billy Stud
Greatest achievements: represented Great Britain in Nations Cup of Drammen (2020) and St Gallen (2019); third in the 1.60m CSI5* grand prix at Windsor (2019); double clear in the World Cup qualifier at Sharjah (2020); runner-up in the CSI3* grand prix at Abu Dhabi (2020); third in the CSI4* grand prix at Liverpool (2018).

Rider William Funnell on Billy Diamo

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