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‘I never wanted it to end’: Meredith Michaels-Beerbaum on her legendary partnership with Shutterfly *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

This sensitive soul may have relaxed to classical music in his stable, but in the arena he was a powerhouse, says Jennifer Donald, winning a hat-trick of World Cup Finals

“Everyone dreams of having a wonderful partnership in their lives, whether it’s with a husband or a child — in my case, it was with a horse,” says Meredith Michaels-Beerbaum, talking of course about Shutterfly.

The exquisitely beautiful bay gelding was a powerhouse in the ring, helping his petite rider secure victory in three World Cup Finals, the Aachen grand prix and a European Championship during a 12-year relationship in which they ruled the world. But behind Shutterfly’s dazzling stage presence lay a complex character, who was plagued by anxiety in his younger days and never felt fully comfortable in his sporting surroundings.

US-born German rider Meredith discovered a six-year-old Shutterfly competing at a national show near her home in northern Germany during the summer of 1999.

Ref: 18 February 2021

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