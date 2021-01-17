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In the spotlight: Kingshaugh Hailstorm — ‘I was speechless to take champion against top-class ponies’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Alex Robinson speaks to the connections of the five-year-old Dartmoor gelding who reigned supreme against a spectacular field of native ponies at the 2020 BSPS Heritage championships

Need to know

Age: five
Breed: Dartmoor
Breeding: Treworgan Show Time x Springwater Intermezzo
Owner: Zoe Clarke
Riders: Charley Baxter and Grace Clarke
Breeder: Jane Brown
Height: 122cm
Best results: first novice small breeds BSPS Area 16, first and novice M&M champion, second novice first ridden and overall supreme of show BSPS Heritage championships (all 2020).

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