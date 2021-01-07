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H&H interview: Katy Green — ‘I’m sentimental with horses and those moments mean everything’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

The showing rider draws huge inspiration from her mentors and has big plans for the working hunter scene. Alex Robinson checks in with Katy Green to find out how she juggles business and competition

We’re always told that to be successful you should surround yourself with those who inspire and encourage you to be the very best version of yourself. This is something Katy Green has done her entire life.

Looking ahead to the 2021 season, Katy has her carefully selected string of athletic working hunters ready to hit the circuit. While her natural gift for scouting out show ring talent can’t be denied, she is quick to credit her mentors for steering her in the right direction.

“Good workers are hard to find,” explains Katy, 35, as we chat remotely one morning in between Katy’s yard jobs and dropping her four-year-old son Freddie at school. “They need a decent brain, be able to jump 1.25m with ease, give an amazing ride, move and have fabulous conformation with no lumps or bumps; it’s almost impossible.”

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