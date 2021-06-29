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Competition horses who thrived in their new life with a huntsman *H&H Plus*

Tessa Waugh

    • Can horses that have excelled in one discipline switch to hunting hounds, with all that job entails? Tessa Waugh finds some who have swapped jobs very successfully

    HUNTSMEN’S horses are the alphas of the hunter world. They tend to be tough and independent and share with their rider an intense love of what they do. While some make their way into the job because they are deemed unrideable elsewhere, others have never done anything else.

    Perhaps rarer are the ones who enjoyed success as competition horses beforehand. Showjumpers, racehorses, point-to-pointers, eventers and show horses have all taken to the task with aplomb, as these huntsmen can report.

    Guy Landau, master and huntsman of the Meynell and South Staffs, has hunted many competition horses over the years, but it is John Dunlop’s champion show hunter Finn McCool who really stands out – as outstanding on the hunting field as he was in the show ring.

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    This exclusive feature can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 1 July

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