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Meet HOYS 2019 Cuddy star – Heronsmill Tiger Lily *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Sally McMillan had no idea her home-bred filly would end the 2019 season by taking the world’s most coveted in-hand accolade – but she did. Alex Robinson speaks to the hobby pony breeder, the filly’s handler and the HOYS judge about what makes her so special...

Heronsmill Tiger Lily

Age: four
Breeding: Chycoose Troubadour x Trellech Courvoisier
Owner/breeder: Sally McMillan
Producer: Sarah Baker
Handler: Matt McGivern

Greatest achievements: shown five times in-hand during 2019, including at HOYS where she won the Cuddy supreme in-hand championship. She landed her HOYS place at the Royal Welsh show where she’d earlier stood riding pony breeding champion.

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