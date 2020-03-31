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Top riders who started off in the show ring *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

Some of the world’s best jockeys, eventers, showjumpers and dressage riders started their equestrian careers in the show ring. Tricia Johnson finds out why it’s the perfect foundation...

Over the years, the show ring has been the launchpad of many stellar careers in other disciplines. Sometimes, the “new” careers might seem far removed, but many aspects of that showing experience have proved the ideal grounding for young talent.

Top jump jockey Nico de Boinville showed ponies as a child, and his successes began with winning the SEIB Search For A Star final at Horse Of The Year Show (HOYS) in 1998 on Barkway Black Magic. His racing CV now includes three Queen Mother Champion Chase wins – two on Altior and one on Sprinter Sacre – and a Cheltenham Gold Cup victory on Coneygree; he has ridden more than 350 winners.