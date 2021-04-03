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Use your head: how riding hats are tried and tested before use *H&H Plus*

Georgia Guerin

    • A riding hat is the most important item of riding equipment you will own. Georgia Guerin investigates how this vital bit of kit is tested

    WHEN you look inside your riding helmet, or a helmet you might purchase in your local tack shop, it’ll have the information about what safety standards the helmet meets, along with marks of assured quality – or it should do if you’ve made a good purchasing decision. But if we’re honest, as riders, do we really know enough about what is our most important piece of protective kit? Have we chosen it because we’ve decided it’s safe as well as stylish?

    Helmet safety standards can get a little confusing and appear to many as just a string of letters and numbers. Luckily, the UK is home to some of the most knowledgeable experts at the forefront of helmet design and they are dedicated to helping us make the best possible choice – and protecting our heads.

    STANDARDS are in place to ensure that the helmets we buy provide us with a certain level of protection. Behind each standard is a technical committee of experts ranging from hat manufacturers and design engineers to traumatologists and surgeons. Claire Williams, executive director of the British Equestrian Trade Association (BETA), is involved with a number of these groups and committees and convenes the group responsible for European equestrian helmet standards independently of her role at BETA.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (1 April, 2021)

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