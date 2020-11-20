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Advances in helmet testing should mean safety boost *H&H Plus*
Lucy Elder
20 November, 2020 13:09
Helmet safety specialists MIPS (multi-directional impact protection system) is opening its virtual testing tool to the wider market to help brands’ research and design. H&H speaks to MIPS and manufactuers to find out what this means for riders and the market
ADVANCES in virtual
helmet testing are hoped to push hat safety forwards at new speed, while helping keep costs down.
The progress concerns finite element analysis (FEA) tools, which allow engineers and developers to simulate real-world testing on virtual products. While FEA tools are not new, how they are being used in helmet design – and who has access to them – has taken a sizeable step forwards.
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