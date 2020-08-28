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H&H interview: Flat jockey Megan Nicholls *H&H Plus*

Madeleine Silver Madeleine Silver

The daughter of champion National Hunt trainer Paul Nicholls talks to Madeleine Silver about her surprise move into the Flat world – and why she’s optimistic for the future of female jockeys

There was one Royal Ascot when a then-teenage Megan Nicholls answered the phone to her father, but instead of Paul, jockey Hayley Turner had been put at the end of the line to greet her.

“I remember not knowing what to say, I was shell-shocked,” laughs Megan when we catch up soon after post-lockdown racing has commenced. “When I was growing up, Hayley Turner was queen. She has set the standard for female jockeys for sure.”

Fast forward nearly a decade, and Megan, now 23 years old and 14 winners off her claim, is a weighing room colleague of her childhood heroine.