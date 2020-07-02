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British Showjumping boss Iain Graham responds to Nick Skelton’s column *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

In an exclusive interview with H&H’s showjumping editor Jennifer Donald, the British Showjumping chief executive responds to Nick Skelton’s recent opinion piece calling for a shake-up of showjumping in Britain...

As the nation emerges from a global pandemic, a skeleton staff at British Showjumping (BS) has made Herculean efforts to ensure the sport was one of the first to return competitively.

But in the midst of it all, an opinion piece in H&H penned by Nick Skelton put further spotlight on the sport’s governing body. The Olympic champion called for a major restructure of the sport, igniting some fierce debate among the membership, some of which we featured in H&H.

So what was the reaction of BS’s chief executive of 10 years, Iain Graham – does he believe British showjumping needs a shake-up?

Are we dragging our heels behind Europe? Are we in fact the envy of the world? Let us know your thoughts at hhletters@futurenet.com

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