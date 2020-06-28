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Adam Cromarty: Is showjumping a good fit for TV? *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

Every time there is a major showjumping event on British soil, social media erupts with condemnation of the lack of television coverage. Posts vary from outrage to blame; some even state their intent to contact channels in an attempt to educate them. There can be little doubt that our sport has a committed audience.

I would love to see our sport back on mainstream television, but there are huge obstacles.