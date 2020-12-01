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Life lessons: showjumper Geoff Billington *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

The Olympic showjumper on keeping checklists, the life-changing It’s Otto,
the joys of a personalised horsebox and finding a rich wife…

Geoff represented Great Britain at two Olympic Games as well as World and European Championships, winning team bronze medals in 1997 and 1998. The 65-year-old is now also well known for his coaching, clinics and hilarious showjumping commentary.

The best piece of advice my dad gave me was: “Be nice to people on the way up because you might meet them on the way down.”

My parents had nothing to do with horses when I started out but they became massive supporters. John Whitaker and I first met when we were 12 and our parents became good friends, so they used to travel to all the shows together.

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