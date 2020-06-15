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Life lessons: Top British showjumper William Funnell *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

The four-time Hickstead Derby winner on jumping gates out hunting, classroom lessons, two great icons and getting the hang of breeding...

From a young age I’d trot happily behind my father, who was a huntsman and master, out with hounds. I’ll never forget one day when there was a huge queue coming out of a wood, so my father said: “Stay here, Son, don’t try to follow me over this gate.” It was huge and of course none of the field had wanted to jump it, but he set off over it – and smashed it clean down the middle. So I didn’t have to ignore his advice after all.

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