{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Life lessons: Top British showjumper William Funnell *H&H Plus*
Jennifer Donald
15 June, 2020 12:52
The four-time Hickstead Derby winner on jumping gates out hunting, classroom lessons, two great icons and getting the hang of breeding...
From a young age I’d trot happily behind my father, who was a huntsman and master, out with hounds. I’ll never forget one day when there was a huge queue coming out of a wood, so my father said: “Stay here, Son, don’t try to follow me over this gate.” It was huge and of course none of the field had wanted to jump it, but he set off over it – and smashed it clean down the middle. So I didn’t have to ignore his advice after all.
{"content":"PHA+QXMgYSAxNi15ZWFyLW9sZCBzdHJhaWdodCBvdXQgb2Ygc2Nob29sLCBJIHdlbnQgdG8gd29yayBmb3IgQ3lyaWwgTGlnaHQgYXQgdGhlIEJyZW5kb24gU3R1ZC4gQSBsb2FkIG9mIHVuYnJva2VuIGhvcnNlcyB3b3VsZCBjb21lIGluIGZyb20gSXJlbGFuZCBhbmQgaWYgd2UgY291bGQgZ2V0IGEgc2FkZGxlIG9uIHRoZW0sIHdlIHJvZGUgdGhlbS4gVGhhdCB3YXMgbWVudGFsbHkgdG91Z2ggb24gdGhlIGhvcnNlcyBhbmQgbm93YWRheXMgd2UgZGVhbCB3aXRoIHRoZW0gaW4gYSBtdWNoIG1vcmUgbmF0dXJhbCB3YXkg4oCUIHdlIHRha2Ugb3VyIHRpbWUsIGdldCB0aGVtIHJlbGF4ZWQgYW5kIHdl4oCZcmUgbXVjaCBtb3JlIGluIHR1bmUgd2l0aCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZXNlIGFyZSB3aWxkLCBoZXJkIGFuaW1hbHMuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPkkgZ3Vlc3MgdGhhdCBjb21lcyBhIGxvdCBmcm9tIGhhdmluZyBhbGwgb3VyIGhvcnNlcyBmcm9tIGJhYmllcywgdG9vIOKAlCB0aGV54oCZcmUganVzdCBsaWtlIGtpZHMgd2hvLCBmcm9tIGFuIGVhcmx5IGFnZSwgaGF2ZSB0byBnZXQgdXAsIGdvIHRvIHNjaG9vbCBhbmQgbGVhcm4gbGlmZSBsZXNzb25zLiBBcyBjaGlsZHJlbiwgd2UgYWxsIGhhZCBhIGRheSB3aGVuIHdlIHdlcmUgbGF0ZSB3aXRoIG91ciBob21ld29yaywgd2UgZ290IGludG8gdHJvdWJsZSBhbmQgdGhlIG5leHQgZGF5IHdlIGhhZCBzdG9tYWNoIGFjaGUgYW5kIHRyaWVkIHRvIHBlcnN1YWRlIG91ciBtdW0gd2UgY291bGRu4oCZdCBnbyB0byBzY2hvb2wuPC9wPgo8cD5CZWluZyBtYWRlIHRvIGZhY2UgaXQsIHRob3VnaCwgaXMgYSBodWdlIGxpZmUgbGVzc29uIGFuZCBpdOKAmXMgdGhlIHNhbWUgaWYgYSBob3JzZSBrbm9ja3MgYSBmZW5jZSBpbiB0aGUgbWFuw6hnZSBvbmUgZGF5IGFuZCB0aGlua3MsIOKAnFRoYXQgd2FzIGhhcmQgd29yayzigJ0gdGhlbiB0aGUgbmV4dCBkYXkgZG9lc27igJl0IHdhbnQgdG8gd2FsayB1cCB0byB0aGUgbWFuw6hnZS4gSG93IHlvdSBkZWFsIHdpdGggdGhhdCBzaXR1YXRpb24gaXMgYSBjcnVjaWFsIGxlc3NvbiB0byBhIGhvcnNlLCB0b28uIFNvIGlmIHlvdSBnaXZlIGl0IGEga2ljayBhbmQgc2F5LCDigJxJIHdhbnQgeW91IHRvIHdhbGsgdXAgdG8gdGhlIHNjaG9vbCzigJ0gdGhhdCBiZWNvbWVzIGEgYmFzaWMgcHJpbmNpcGxlIHRoYXQgc3RheXMgd2l0aCBpdCBmb3JldmVyLiBPYnZpb3VzbHksIHRob3VnaCwgc29tZSBob3JzZXMgdHJ5IGhhcmRlciBub3QgdG8gZ28gdG8gc2Nob29sIHRoYW4gb3RoZXJz4oCmPC9wPgo8aDM+QWR2aWNlIGZyb20gYSBncmVhdDwvaDM+CjxwPkRhdmlkIEJyb29tZSBvbmNlIHNhaWQgdG8gbWU6IOKAnEEgaG9yc2Ugc2hvdWxkIGNhcnJ5IHlvdSB0byB0YWtlLW9mZizigJ0gYW5kIHRoYXQgaGFzIHN0YXllZCB3aXRoIG1lIOKAkyB5b3Ugc2hvdWxkbuKAmXQgYmUgZG9pbmcgYW55IG1vcmUgaW4gdGhlIHNhZGRsZSB0aGFuIGlmIHlvdSB3ZXJlIHJpZGluZyBub3JtYWwgZmxhdHdvcmssIGFuZCBpZiB5b3UgdGFrZSB5b3VyIGxlZyBvZmYgb3IgZHJvcCB5b3VyIGhhbmRzLCB0aGUgaG9yc2Ugc2hvdWxkIHN0aWxsIGNhcnJ5IHlvdSB0byBhIGZlbmNlLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD5JdOKAmXMgYW4gZWFzeSBtaXN0YWtlIHdoZW4geW91IHNlZSB0aGUganVtcCB0byBmZWVsIHlvdSBoYXZlIHRvIGRvIHNvbWV0aGluZyBhbmQgcHV0IHlvdXIgbGVnIG9uIOKAlCBidXQgaWYgeW91IGhhdmUgdG8gcHV0IHlvdXIgbGVnIG9uIGFueSBlYXJsaWVyIHRoYW4gdGFrZS1vZmYsIGhl4oCZcyBub3QgY2FycnlpbmcgeW91LjwvcD4KPHA+SSBhbHdheXMgd2FsayB0aGUgY291cnNlIHR3aWNlLCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBrZWVwaW5nIGFuIG9wZW4gbWluZCB0aGVuLCBvbmNlIEnigJl2ZSB3b3JrZWQgb3V0IHRoZSBmbG93IG9mIGl0IGFuZCBkZWNpZGVkIHdoZXJlIHRvIGFkZCBvciB0YWtlIG91dCBzdHJpZGVzLCBJ4oCZbGwgd2FsayBpdCBhZ2FpbiBhbmQgcGxhbiBleGFjdGx5IGhvdyBteSByb3VuZCBpcyBnb2luZyB0byBoYXBwZW4uPC9wPgo8cD5SaWRpbmcgaW50byB0aGUgcmluZyBpcyB0aGUgdGltZSB0byByZWZyZXNoIHRoZSBjb3Vyc2UgaW4geW91ciBtaW5kIGJlY2F1c2UgeW914oCZdmUgYmVlbiBmb2N1c2luZyBvbiB3b3JraW5nIHlvdXIgaG9yc2UgaW4gdGhlIHdhcm0tdXAuIEl04oCZcyBpbXBvcnRhbnQgbm90IHRvIHdhdGNoIHRvbyBtYW55IG90aGVyIHJpZGVycyBqdW1wLCBidXQgdGhvc2Ugd2hvIGhhdmUgaG9yc2VzIGNsb3NlIHRvIHRoZSB3YXkgb2YgZ29pbmcgdG8geW91ciBvd24g4oCUIGxlbmd0aCBvZiBzdHJpZGUgYW5kIHNvIG9uIOKAlCBjYW4gYmUgdXNlZnVsLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5Ud28gZ3JlYXQgaWNvbnM8L2gzPgo8cD5XZeKAmXJlIHZlcnkgbHVja3kgdG8gaGF2ZSB0d28gZ3JlYXQgaWNvbnMgdG8gbG9vayB1cCB0byBpbiB0aGlzIHNwb3J0IOKAlCBhcyBhIGhvcnNlbWFuLCBKb2huIFdoaXRha2VyIHdhcyBzb21lb25lIEkgYWx3YXlzIGFkbWlyZWQsIGFuZCBvbmUgb2YgbXkgcHJvdWRlc3QgZGF5cyB3YXMgd2hlbiBoZSBzZW50IG1lIHNvbWUgaG9yc2VzIHRvIHJpZGUuIFRoZW4gYXMgYSB3aW5uZXIsIGl0IGhhcyB0byBiZSBOaWNrIFNrZWx0b24g4oCUIHdoYXQgaGXigJlzIGFjaGlldmVkIGlzIHVucGFyYWxsZWxlZC48L3A+CjxwPkkgd291bGQgbG92ZSB0byBoYXZlIENvbWV4IChwaWN0dXJlZCB0b3ApIGluIG15IHN0cmluZyBhdCB0aGUgbW9tZW50IOKAlCBJ4oCZbSBzdXJlIHRoYXQgaGUgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGEgYmV0dGVyIGhvcnNlIG5vdywgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgc28gY2FyZWZ1bCBhbmQgd291bGQgYmUgYmV0dGVyIHN1aXRlZCB0byB0aGUgbGlnaHRlciBtYXRlcmlhbHMgdXNlZCBmb3IgcG9sZXMgdGhlc2UgZGF5cy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5JIGFsc28gd2lzaCBJ4oCZZCBzdGFydGVkIGJyZWVkaW5nIGhvcnNlcyBhIGJpdCBlYXJsaWVyLCBzbyB0aGF0IEkgY291bGQgYmUgMjAgeWVhcnMgeW91bmdlciB3aXRoIHRoZSBsb3ZlbHkgeW91bmdzdGVycyB3ZSBoYXZlIG5vdy4gV2XigJlyZSBqdXN0IGdldHRpbmcgdGhlIGhhbmcgb2YgYnJlZWRpbmcsIGJ1dCB1bmZvcnR1bmF0ZWx5IEnigJltIGdvaW5nIHRvIGJlIHRvbyBvbGQhPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFib3V0IFdpbGxpYW0gRnVubmVsbDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlNob3dqdW1wZXIgV2lsbGlhbSBpcyBiYXNlZCBpbiBTdXJyZXkgd2l0aCBoaXMgZXZlbnRlciB3aWZlIFBpcHBhLCB3aGVyZSB0aGV5IGhhdmUgZXN0YWJsaXNoZWQgVGhlIEJpbGx5IFN0dWQgYnJlZWRpbmcgZW50ZXJwcmlzZS4gV2lsbGlhbSwgNTQsIGhhcyB3b24gdGhlIEhpY2tzdGVhZCBEZXJieSBmb3VyIHRpbWVzIGFuZCBzY29vcGVkIHRlYW0gZ29sZCBhdCB0aGUgMjAxMyBFdXJvcGVhbiBDaGFtcGlvbnNoaXBzLjwvcD4KPHA+PGVtPlJlZjogSCZhbXA7SCAxMSBKdW5lIDIwMjA8L2VtPjwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
Credit: Lucy Merrell
‘He was a fantastic horse, who’d jump round any grand prix in the world’
Credit: Peter Nixon
‘Rarely do breeders get an opportunity to access such an important stallion’
The wonderful bay gelding who took William Funnell to three Hickstead Derby victories has been put down at the age
Billy Grand and William Funnell in the 2014 Derby Trial at Hickstead
Credit: Peter Nixon
‘He is such a lovely horse and he so loved watching the hounds, I just hope I can do Pippa
Find out the famous stallion Billy Congo, who is now enjoying life showjumping with Pippa Funnell
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}