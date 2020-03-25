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Life lessons: Event rider Mary King *H&H Plus*

Martha Terry Martha Terry

Mary King has won 13 Olympic, European and world medals as a member of the British eventing team. She has won Badminton twice, as well as Burghley and Kentucky. She has also been British open champion four times.

A few people have had a big impact on my career. Double European champion Sheila Wilcox was my mentor and thanks to the two years I spent working for her I formed a broad base of knowledge. Without that education, I would have reached the peak of my career at an earlier stage.

I think gaining that all-round knowledge is where many riders miss out. Sheila was a real stickler in every aspect; from stable management to training, to getting the best out of different types of horses, to dealing with injuries. She had tremendously high standards and it becomes ingrained in you.