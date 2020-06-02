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All in a day’s work: The equine rehabilitation chief *H&H Plus*
Hannah Lemieux
2 June, 2020 09:00
Moorcroft Equine Rehabilitation Centre chief executive Mary Frances on giving horses another chance...
I grew up in Ireland and trained with the late showjumper and trainer Iris Kellett. I have 40 years’ experience with horses, having worked in Switzerland with top dressage horses and in the UK with eventers. When Moorcroft needed a manager, I was pleased to step in and help these very deserving horses.
I was only meant to be at the charity for a year, but have been with them for 12. I really love the rehabilitation side of my job, as so many horses need another chance in life. Not enough is known about how to rehabilitate after lameness and surgery or when things go wrong. Ex-racehorses, in particular, need time and understanding, plus lots of strengthening and muscle-building work.
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