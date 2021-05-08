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Drakemyre Puttin On The Ritz: the champion show pony that has turned many heads *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • The level-headed gelding with HOYS and RIHS wins has achieved more than most in his youth. Alex Robinson speaks to those who love him best

    Need to know

    Drakemyre Puttin On The Ritz (Alfie)
    Age: eight
    Breed: British Riding Pony
    Classes: 138cm show pony and
    part-bred pony
    Breeding: by Turberry Top Cat out of Pennyroyal Dancing At The Ritz
    Breeder: Mrs L Wilkie
    Height: 138cm
    Rider: India Till
    Owner: Henrietta Till
    Best results: 2018, first 138cm children’s riding pony and champion HOYS; 2019, first 138cm and champion show pony, first Anglo and part-bred ridden and champion and overall supreme pony RIHS, first part-bred final HOYS, first and champion show pony Three Counties, first and champion show pony Great Yorkshire, first supreme part-bred championship North of England.

    This feature can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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