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Drakemyre Puttin On The Ritz: the champion show pony that has turned many heads *H&H Plus*
Alex Robinson
8 May, 2021 09:00
The level-headed gelding with HOYS and RIHS wins has achieved more than most in his youth. Alex Robinson speaks to those who love him best
Need to know
Drakemyre Puttin On The Ritz (Alfie)
Age: eight
Breed: British Riding Pony
Classes: 138cm show pony and
part-bred pony
Breeding: by Turberry Top Cat out of Pennyroyal Dancing At The Ritz
Breeder: Mrs L Wilkie
Height: 138cm
Rider: India Till
Owner: Henrietta Till
Best results: 2018, first 138cm children’s riding pony and champion HOYS; 2019, first 138cm and champion show pony, first Anglo and part-bred ridden and champion and overall supreme pony RIHS, first part-bred final HOYS, first and champion show pony Three Counties, first and champion show pony Great Yorkshire, first supreme part-bred championship North of England.
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This feature can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May
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Credit: Nico Morgan/1st Class Images
The event, which was cancelled last year owing to Covid, will take place at its usual home, the NEC Birmingham
Aimee Devane is on board two victorious Welsh section D stallions, including Clare Granger’s London Golden Eye, who tops both Silver Medal and British Isles ridden championships
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