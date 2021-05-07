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Damon Hill NRW: the international dressage superstar that ‘made amazing things happen’ *H&H Plus*

Alice Collins Alice Collins

    • This gifted stallion was not only an Olympic medallist with Germany’s Helen Langehanenberg, but also a talented jumper, too, finds Alice Collins

    DAMON HILL is in the small and exclusive club of horses to score over 90% at international grand prix, with his rider from the age of nine, Germany’s Helen Langehanenberg. He’s also an Olympic medallist, a World Equestrian Games (WEG) and Europeans medallist and World Cup champion. His sweet face and beautiful conformation coupled with his fantastic elasticity and reliability in the ring made him a firm crowd favourite during his time at the top from 2009 to 2015.

    Everyone connected with Damon Hill highlights one standout characteristic: his wonderful temperament. One story from Olympic eventer Ingrid Klimke – who trained him from three to grand prix at age nine – perhaps encapsulates it best.

    “‘Dami’ was out in the stallion pasture fooling around and I rode past on a mare,” she recalls. “A few minutes later he came galloping up behind me. With other stallions that would have been frightening, but not him.

    This feature can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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