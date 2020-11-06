{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

The secrets behind riding perfect transitions

Horse & Hound

We can’t get away from them. Even moving from halt to walk with your horse counts as a transition. Whether you’re under the watchful eye of a dressage judge, or you just want to be able to establish your horse’s work on a day-to-day basis, nailing transitions is something you’re going to need to get right every time.

You may like...