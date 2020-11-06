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How to master sitting trot

Horse & Hound

Have you been inspired by top riders and suddenly feel the need to fully embrace the dreaded sitting trot?

Everyone knows that sitting trot is tough — how on earth are you supposed to look elegant and effortless yet remain a positive influence on your horse? Most importantly, how do you avoid bouncing all over the place?

The primary problem riders encounter when tackling the sitting trot is a lack of flexibility and movement in the hips.

Here are some top tips to help you on your way:

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