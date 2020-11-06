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20-minute weekly workout: straightening the canter

Horse & Hound

In canter, many horses fall out through their shoulder while their hindquarters swing inward. This exercise uses shallow loops to straighten the canter. The exercise should help straighten the horse, so that he travels on two tracks and achieves self-carriage. It also improves engagement and helps teach your horse to accept your outside aids.

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