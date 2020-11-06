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20-minute weekly work-out: raised trotting or canter poles

Horse & Hound

This exercise helps a horse find its rhythm and is effective for horses working on the flat and those that are jumping. The exercise can aid balance and open up the horse’s shoulder, improving his stride length and quality.

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