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How to ride a winning dressage test

Cathy Comerford

Have you ever felt frustrated when you receive your test sheet and see your mark? Although we may feel robbed by a certain judge, it is often the case that we do not fully understand what the dressage judge wants from the test.

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