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Spasmodic colic in horses
Carol Phillips
19 March, 2020 14:14
This article has been edited and approved by
Karen Coumbe MRCVS
, H&H’s veterinary advisor since 1991.
Spasmodic colic in horses: signs | treatment | causes | how to avoid | prognosis
Spasmodic colic in horses is the most common type of colic seen and is caused when the normal internal movement within the gut (peristalsis) is interrupted. It is often, but not only, seen in the spring or after owners moved their horses to new lush grazing. The horse typically shows periods of intensive pain, interspersed by periods where they are more comfortable.
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MA VetMB CertEP CertVA MRCVS
Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
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