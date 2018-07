Hocon Arab C showing results, 1 June

HOCON ARAB C Towerlands, Essex, 1 June

Gelding (A Angold) 4-8-y-o.— 1 & ch, B Carter-Mouat’s LVA Amadeus; 2 & res, T Bett’s Bay Ffantasy; 3, J Arabin’s Akordian. 9-y-o & over.— 1, L Bile’s Ferzan; 2, Pollard’s AJA Ben Rajah; 3, M Clack’s Rabah. y’ling.— 1, Z Bermingham’s Nour El Noufous. 2-y-o.— 1, E Maxwell’s Masquerade; 2, S Robinson’s Joaquine. 3-y-o.— 1, P Bile’s MG Vallis; 2, L Boreham’s Bashir Rafi ; 3, A Brown’s LVA Damascus. pure in-hand (S Bundy) y’ling filly jnr.— 1, H Cawley’s Kaamelia. snr.— 1, Atkinson & Howard-Price’s Crystal Fadishaa; 2, J Horrock’s TA Arabella; 3, Taylor & Sponle’s Nahneerah. 2-y-o snr.— 1, D Tyzak’s Laminah; 2, L Hughes’s MC Nashiba; 3, E Duggan’s Rose Jamaal. do jnr.— 1 & jnr female ch, Atkinson & Howard-Price’s Nyishaa; 2 & res. M Wragg’s Cyntilla. do 3-y-o.— 1, A Brown’s LVA Nirvana; 2, J Bosman’s Aatiqah; 3, Z Bermingham’s Helena. (A Angold) y’ling colt snr.— 1 & res sup, H Brown’s Montgomery; 2, S O’Rourke’s Faradis; 3, J Buckley’s EAS Asuad. do jnr.— 1, L Boreham’s Cotswold Dubai Dancer; 2, P Carr’s El Marees. 2-y-o.— 1 & res jnr male, P Weir’s Psaradish; 2, H Brown’s Kasparov; 3, L Croxson’s ROE Labeeb. 3-y-o.— 1, D Tyler’s Namoneeqo 2, V Wood’s El Mahaal; 3, Cooper & Chan’s Razmoniet. b’mare (S Bundy).— 1 & snr fem ch, L Hughes’s Muranas Nani; 2, M Walsh’s Maradisha; 3, A Seffre’s Akoolah. foal.— 1, L Hughes’ Cotswold Zaraah; 2, M Carr’s Crysta Sapphire; 3, M Walsh’s Makisa Rosabella. barren mare 4-8-y-o snr.— 1 & res snr fem, Jones/Adkins & Robert’s Falcon Song BHF; 2, R Bezzina-Thorley’s Aya Bhadra; 3, Collins & Jones’s Albaab. do jnr.— 1, P Atkinson’s Kubiara; 2, H Cawley’s Mirage; 3, L Kerly’s Cristalle Bint Chanelle. 9-y-o & over.— 1, J Currey’s Spirit Of The Nile; 2, Jones & Robert’s Ambeance; 3, G Bond’s Euza. stallion (A Angold) 4-9-y-o.— 1 & sup, T Aggad’s ROE Laheeb; 2, Tyzak & McKormack’s Audemars PA; 3, J Cooper’s Jacobi. 9-y-o & over.— 1 & res snr male, J Warmington’s Els; 2, S Snell’s Jaazi; 3, P Horwell’s AH Kuda. Anglo/part-bred in-hand (J Bishop) y’stk.— 1 & ch, A Burr’s Langaller Leading Lady; 2 & res, J Maynard’s Spellbound As If By Magic; 3, B Haydon’s Daws Heath Lilly of the Valley. 4-y-o & over.— 1, S Jones’s Classique Triumphe. veteran.— 1, Classique Triumphe. Crabbet.— 1, G Hunt’s Crystal Magic; 2, P Carr’s Somara; 3, G Bryant’s Ibn Al Antoon. coloured.— 1, Spellbound As If By Magic. amateur home-produced stallion/colt.— 1, A Fleming’s Symphytum; 2, J Cooper’s Jacobi. mare/filly.— 1, Albaab; 2, C Field’s Makayla; 3, K Caley’s Mirage Psophisticate. gelding.— 1 & ch, Rabah; 2 & res, Spellbound As If By Magic; 3, Weeks & McKensie’s Esteban Ibn Narismma. ridden novice (K Houghton) pure stallion.— 1, Gamlin & Matthew’s Erald; 2, G Bryant’s Ibn Al Antoon; 3, W Dean’s De Marrenzo. mare.— 1, J Currey’s CAS Ariana; 2, Y Miles’s Bourningwood Imagination; 3, L Kerly’s Mozaka. geld.— 1, A Le’vell’s OAS Vendetta; 2, A Rose’s LVA Estopa Winter Storm; 3, B Luckins’s Rushden Bravado. ridden HOYS (L Lidbury) pure stallion.— 1, H Budge’s Ikoni; 2, Atkinson & Howard-Price’s Adres; 3, P Horwell’s AH Kuda. mare A.— 1 & ch, S Rose’s Shayna Maydel; 2, S Wrigglesworth’s Kashirmia; 3, A Gay’s Indikah. do B.— 1, Bourningwood Imagination; 2, M Wragg’s Muzidora; 3, D Atkin’s Azhiqa. geld A.— 1, N Winkworth’s Brede Gitano; 2, S Pearson’s Tayf; 3, T Wallace’s Grenade. do B.— 1 & res, A Rose’s ZA Karis Ibn Azal; 2, M Waring’s Petron; 3, L Erwin’s Fairwinds Jedi. open rest.— 1, J Ryan’s Radzim; 2, Napier-Clark & Easton’s Geeves; 3, unlisted. Anglo/part-bred (K Houghton) nov ridden.— 1 & ch, Mrs S Taylor’s Hidden Chance; 2, S Griffiths’s Telynan The Real McCoy; 3, J Carter’s Barrdene Night Fever. open (L Lidbury) small.— 1 & res, N Spensley’s Bourningwood Classic Scholar. large.— 1 & ch, A Lacey’s King Of Heights; 2, A Devorty’s Honourable ML; 3, D Theobal’s Highlander.