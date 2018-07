Anglesey Country showing results, 12-13 August

ANGLESEY COUNTY Holyhead, 12-13 August

Ridden hunter (R Hargraves, R Thomas) 4-y-o.— 1, A Robert’s All Ireland; 2, K Ainsworth’s Hen Efail Percy; 3, S Reed’s Greylands Atomic Light. nov.— 1, C Scott’s Scotts Boy; 2, J Rowlands’ Treiddon Cassie; 3, J Garnett’s Royal Diamond. small.— 1 & res, J Owen’s Tinka’s Flash; 2, D White’s Tarantino; 3, K Ainsworth’s Hen Efail Percy. lwt.— 1 & ch, All Ireland; 2, H Parry’s The Chocolate Rose. mwt.— 1, G William’s Finney’s Flight; 2, S Williams’ Movies Magic; 3, H Williams’ Steady Eddie. hwt.— 1, S Brown’s Foxhollow Mr Sparks. hunter in-hand (W Lewis) sml b’mare.— 1 & ch, H Gruffydd’s Maximillan Masquerade. foal.— 1, res & ch, H Gruffydd’s. potential hunter mare.— 1, C Rudd’s Ladys Castle Moyle; 2 & ch, H Gruffydd’s Caerini Ramexaluut; 3, The Chocolate Rose. 2-y-o.— 1 & ch, H Parry’s Alaw Makita; 2, M Robert’s Millview Henry. 3-y-o.— 1, H Pritchard’s Caer Brenin Alexei ; 2, M Jones’ Galaxy III. Irish draught in-hand (T Southern) grade 1 mare.— 1 & ch, Ladys Castle Moyle; 2 & res, D Robert’s Cae Macha Lady. y’stk.— 1, M Robert’s Millview Henry. working hunter (C Collingssplatt, J Trice-Rolph) nov.— 1 & ch, N Williams’ Finleys Flight; 2, P Griffiths’ Tattygare Golden Noble; 3, Movies Magic. open.— 1 & res, C Owen’s Sinatra; 2, J Garnett’s Corrib Tria; 3, Tattygare Golden Noble. WHP (V Hodgett, L Selby) NS.— 1, J Blackshaw’s All About Jazz; 1, D Rowland’s Jurasic Arabella; 3, S Jones’ Gwawr Euraidd. 133cm.— 1, Jurasic Arabella 2, N Parry’s Denis; 3, T Astley’s Torlan Romance. 143cm.— 1, M Robert’s Weavers Sweet William; 2, D O’Brien’s Trefaeth Bendigeidfran; 3, S Harris’ Morgan It’ll Do. 153cm.— 1 & ch, M Roberts’ Grainnagh Marcus; 2 & res, L Windsor’s Carnsdale Class Act; 3, J Wake’s Pebbly Foxpin. M&M mixed height WHP.— 1, M Roberts’ Telynau Barcud. nov WHP.— 1 & ch, Griannagh Marcus; 2 & res, S Ross Jones’ Pentaran Limited Edition; 3, S Jones’ Freddie The Star. hack breeding (N Gill) sml y’stk.— 1 & ch, J Owen’s Derw Tiger Feet; 2, S Phillip’s Maraday Mazurka; 3, H Davies’ Razzle Dancer. b’mare.— 1 & res, S Lee’s Edgemount Acuity. ridden hack sml.— 1 & ch, J Owen’s Wasima; 2 & res, H Evans’ Pencefn Reprint. large.— 1, A Shepherd’s Celtic First Edition; 2, L Owen’s Double Ecpresso. riding horse.— 1, C Jones’ Royalviews Top Cat; 2, L Povey’s Hazelcroft Flash Harry; 3, J Rowlands’ Midday Phlight. ridden cob.— 1, A Bevis’ Boddington; 2, D Littleton’s Horace; 3, J Taylor’s Jimmy Jones. ridden Arab (K Brown) pure-bred.— 1 & ch, V Nelson’s HFA Kwissikal; 2 & res, C Dean’s Tynddolisa Nijina. Arab in-hand pure-bred colt 2/3-y-o.— 1 & res, E Elliott’s SBA X Factor. do filly/geld.— 1 & ch, Bedwin Arabians Inyesta; 2, P Evans’ PS Zen. y’ling.— 1, N Lewis’ Rosina Bint Halima, barren mare/gelding 4 & over.— 1, V Nelson’s Judals Shallima; 2, N Lewis’ Mirage Arastina. ridden (L Lidbury) Anglo/part-bred exc 148cm.— 1 & ch, C M Charlton-Mockett’s Shadinsky; 2, Midday Phlight; 3, Hazelcroft Flash Harry. 148cm.— 1 & res, J Tyldesley’s Strinesdale Prima Donna; 2, E Edwards’ Fairie Little Miss. in-hand part-bred Arab 4-y-o & over.— 1, Telynau Just William; 2, P Wear’s Marlak Flyer; 3, S Roberts’ Royalview Last Symphony. 2/3-y-o.— 1 & ch, S Stanley’s Glansoden Gold Temptation; 2, Telynau Maximillian; 3, Hughes & Ross’ Glenrowan Maysong. y’ling.— 1 & res, M Selby’s Archwood Jitter Bug; 2, Hughes & Roiss’ Glenrowan Robin. b’mare.— 1, J Loch’s Field Day Dreams. foal.— 1, S Robert’s Royalview Rhapsody; 2, J Loch’s Wigfair Tiger Lily. progeny mare/stallion.— 1, S Roberts. side-saddle (J Say) equitation.— 1 & ch, S Moreland’s Shannanooah; 2, N Whittaker’s Claymore Lismore; 3, J Williams’ Mistral. concours d’elegance.— 1, Shannanooah; 2 & res, Mistral; 3, Claymore Lismore. appaloosa in-hand (K Pole) part-bred any age.— 1, S Robbins’ Orion Chocolate Button. main register 4-y-o & over.— 1 & ch, N Bellanie’s Wise-Spares Moonbeam; 2, A McEachen’s August Vauxrie; 3, K Moore’s Centaur Riverdance. y’stk.— 1 & res, A McEachen’s August Thunder Chief; 2, N Bellanie’s Wise-Spares Moonshine. ridden.— 1 & ch, I Williams’ Parciau Rose Wood; 2 & res, Orion Chocolate Button. palomino (C Logan) y’ling.— 1, E Williams’ Dulas Rhona; 2, K Bell’s Caergaseg Full Of Grace; 3, B Williams’ Caledffrwd Tywysoges-Y-Mynydd. 2/3-y-o.— 1 & ch, C Hassell’s Pewitt Tamira; 2 & res, E Williams’ Sarnau Sglein Aur. 4-y-o & over.— 1, P Thornhill’s Zyda Dancing Princess; 2, E Williams’ Kaysha Indian Summer; 3, A Williams’ Fairleigh Harvest Lad. ridden.— 1 & ch, T King’s Royal Quest; 2, R Foulkes’ Camlough Peaches; 3, Fairleigh Harvest Lad. Welsh part-bred (M Johnstone) y’ling under 148cm.— 1, M Kelsey-Jones’ Melvale Crescent Moon; 2, J Owen’s Derw Maydream; 3, Glenrowan Robin. 2/3-y-o.— 1, Telynau Maximillian; 2, Glenrowan Maysong; 3, I Williams’ Doulton Alex. barren mare/geld.— 1, J Owen’s Royalview Toyboy; 2, S Williams’ Graigpony Mona; 3, C Broklehurst’s Rowanberry Carnellian. WPB y’ling exc 148cm.— 1, H Johnson’s Rhosyr Roslyn. 2/3-y-o.— 1, C Robert’s Ebony Mystic Star. b’mare.— 1 & res, S Robert’s Royalview Caprise; 2, Field Day Dreams; 3, P Lee’s Yealand Seranade. do foal.— 1, Royalview Rhapsody; 2, D Lloyd’s; 3, S Lee’s. stallion.— 1 & ch, Telynau Just William. ridden.— 1 & Anglesey Cup, M Jones’ Pennymore Quillett; 2, J Leech’s Perchance To Dream; 3, Royalview Toyboy. SHT breeding (J Templeton) b’mare.— 1, A Weaver’s Morwyn Princess. foal.— 1, Morwyn Lady Elirina. 2/3-y-o.— 1 & ch, M Barron’s Woodview Bright Horizon; 2, I Williams’ Doulton Alex; 3, Glenrowan Maysong. stallion.— 1 & res, Royalview Last Symphony. RP breeding (R Parker-Jones ) y’ling 122cm.— 1, Derw Maydream. do 128cm.— 1, I Shaw’s Woodview Florentine. do 148cm.— 1, Archwood Jitterbug. 2/3-y-o 128cm.— 1 & res, M Selby’s Archwood Ballarina; 2, Telynau Maximillion. do 148cm.— 1, Doulton Alex; 2, Glansoden Gold Temptation; 3, B Williams’ Moeltryfan Sunday Morning. b’mare 128cm.— 1 & ch, Royalview Caprise; 2, A Weaver’s Morwyn Princess Nectarina; 3, Yealand Seranade. foal.— 1, Royalview Rhapsody; 2, J Carney’s; 3, A Weaver’s. stallion.— 1, Royalview Last Symphony; 2, Telynau Just William. Welsh (D Davies) sec A y’ling filly.— 1 & res overall, Friars Stud’s Queen Of Hearts; 2, W Jones’ Nerwyn Lara; 3, Thompson & Groom’s Penech Ebrill. do colt.— 1, Thompson & Groom’s Penech Bellucci; 2, C Tibbey’s Lacy Jaffa; 3, E Williams’ Rianwyn Picasso. 2-y-o filly.— 1 , M Jones’ Brynrodyn Boneddiges; 2, S Jones’ Islyn Adora; 3, H Tattersall’s Runshaw Heulwen. do colt.— 1, O Evan’s Nantfforchog Blue Romance; 2, D Rees-Thomas’ Llyfni Terfel; 3, R Williams’ Tynderw Iwan. 3-y-o filly.— 1, H Lowe’s Fouroaks Charisma; 2, G Jones’ Coedana Gwenno; 3, G Parry’s Brynrodyn Rhiannon. do colt.— 1, M Jones’ Ffynnon Bach Tia. do jnr gelding.— 1, A Kerr’s Arian Slic; 2, A Irwin’s Penhwnllys Fasanana. do snr.— 1, D llyod’s Tyn Derw Blue Boy; 2, R Jones’ DSwylan Talisman. jnr mare.— 1 & overall ch, W Jones’ Nerwyn Letitia; 2, S Jones’ Issyn Ania; 3, S M Jones’ Cwmsarah Awel. snr.— 1, K Dart’s Llafar Betsan; 2, M Williams’ Nergar Del; 3, W Jones’ Glan Gwna Gwenllian. foal.— 1, W Jones’ Nerwyn Lorenzo; 2, S M Jones’ Cwmsarah Lexie; 3, S Jones’ Islyn Deinamo. mare.— 1, O Evan’s Crythor Wennol; 2, R Jones’ Coedyllan Whisper; 3, H Lowe’s Fouroaks Carmen. stallion.— 1, S Williams’ Arvon Trysor; 2, A Davies’ Nantydwyll Lllanc; 3, P Fielding’s Telynau Dakota. progeny mare/stallion.— 1, E Williams; 2, R Jones. (R Miller) sec B y’ling filly.— 1, C Gibbons’ Rhydspence Serena; 2, L Davies’ Corkhills Dawn; 3, Hughes & Ross’ Treflan Owenna. do colt.— 1, D Evans’ Millwood Chico; 2, A Butler’s Hanmere Romeo; 3, D William’s Moelgarnedd Derfel. 2-y-o filly.— 1, C Burgess’ Wortley Katma; 2, C Jones’ Bunbury Sentiment. do colt.— 1, M Edwards’ Nefydd Emlynn; 2, G Lowe’s Hilin Tatoo; 3, D Evan’s Hilin Cato. 3-y-o filly.— 1, J Parry’s Eyarth Venus; 2, Lynes’ Moelgarnedd Rhiannon; 3, Jones & Osborne’s Bunbury Penny Picture. do colt.— 1 & ch, M Jones’ Melau Moroco. jnr geld.— 1, J Parry’s Eyarth aaron; 2, J Garnett’s Moeltryfan Concer. do snr.— 1, E Hughes’ Treflan Iolo; 2, D Jones’ Wian Wonderful Boy; 3, A Holland’s Minmon Grey Knight. mare.— 1 & res, A Butler’s Eyarth Tiger Lily; 2, C Jones’ Cottrell Sara; 3, A Jones’ Rhosyrfair Ledi Belle. stallion.— 1, M Edwards’ Nefydd Antur; 2, C Williams’ Polaris Discovery. (J Kirk) sec C y’ling filly.— 1 & res, D Gant’s Kirkhamgate Roisin; 2, Rapps & Hughes’ Perrygrove Dawn Bibby; 3, E Jones’ Thorneyside Mary Kate. do colt.— 1, Nebo Rhys; 2, K Hepple’s Karnarth Rocky Balboa; 3, M Elin’s Wesla Guto. 2-y-o filly.— 1, E Jones’ Tycwm Dunleece; 2, R Robert’s Springfield Park Passion. 3-y-o filly.— 1, D Morris’ Neuaddparc Welsh Anthem; 2, O Davies’ Tynwydd Heather; 3, J Williams’ Ogwen Sali. do colt.— 1, K Hulse’s Glynwynn Chester Copperpot. snr geld.— 1, B Barton’s Green Meadows Lord Of The Dance; 2, P Hand’s Popsters Fernando; 3, L Crosbie’s Gweunydd Glyndwr. jnr mare.— 1, Nebo Honey Bee; 2, R Hughes’ Delgarth Delihah; 3, G Davies’ Gweuydd Cenhinen. do snr.— 1, G Davies’ Gwenydd Brenhines; 2, C Nee’s Brynithon Super Star; 3, J Helme’s Ucheldir Kiri. foal.— 1, C Nee’s Neebro Rising Star; 2, R Hughes’ Gwaunerw Jil; 3, G Davies’. mare.— 1, G Robert’s Rhyd-Ddu Ria; 2, J Williams’ Seiont Glesni; 3, R Hughes’ Caeglas Spice Girl. stallion.— 1 & ch, B Williams’ Cefnmelyn Daniel; 2, C Nee’s Neebro Rising Sun; 3, J Watsons’ Blaencila Ashley. (A Lewis) sec D y’ling filly.— 1, J Williams’ Seiont Hudoles; 2, T Florence’s Penffridd Grace; 3, M Ackers’ Parciau Miri Maai. do colt.— 1, G Roberts’ Acresdale Royal Rebel; 2, D Griffiths’ Haighmoor llewelyn; 3, M Jones’ Llyfni Unigryw. 2-y-o filly.— 1, M Jones’ Foryd Fashion. do colt.— 1, J Llewellyn-James Avonvalley Pendderyn; 2, G Roberts’ Gobell Telynor; 3, J Williams’ Seiont Gerallt. 3-y-o filly.— 1, Nebo Miss Chatterbox; 2, M Jones’ Llyfni Sidan; 3, G Williams’ Maesyfewyn Ffion. do colt.— 1, G Roberts’ Tideline Dylan; 2, M Williams’ Newydd Blanco; 3, M Jones’ Foryd Daniel. snr gelding.— 1 & res, S Ackers’ Seiont Rhun; 2, J Dart’s Tyr Eos Red Admiral; 3, C Griffiths’ Taiforgan Galilleo. jnr mare.— 1, J Elias’ Aberconwy Gwyrth; 2, E Jones’ Talyylan Cadi Ddu; 3, G Williams’ Trehenlli Hudoles. do snr.— 1, C Jones’ Llwynhywel Martini; 2, E Robert’s Erdyl Annabelle. foal.— 1, C Griffiths’ Taincoed Victors Pride; 2, E Roberts’ Erdyl Lola; 3, J Elias’ Brigyll Arianwen. mare.— 1, S Ackers’ Llwyn Hywel Century Model; 2, P Salter’s Felinfach Star; 3, G Williams’ Threwyd Charm. stallion.— 1 & ch, D Boot’s Trevallion Stepping Jack; 2, G Jones’ Pentresia John; 3, F Andrews’ Cascob Braveheart. progeny mare/stallion.— 1, M Jones. ridden cob (J Sheil).— 1, J Rogers’ Penchwintan Cadfridog; 2, A Meehan’s Selattyn Sam Thomas; 3, G Lomas’ Tryanisaf Euros. ID ridden (T Southern) reg.— 1 & ch, J Mc Kusker’s Randini Willow; 2 & res, Ladys Castle Moyle; 3, J Sarsfield’s True Blue. do sport horse.— 1, M Jones’ Fergus; 2, J Rowlands’ Treiddon Cassie. M&M in-hand (K Pole) mare/geld 4-y-o & over.— 1 & ch, L Westwood’s Highcroft Paddy; 2 & res, E Manson’s Kilkerry John Dale; 3, F Jaumotte’s Ballinshoe Hero. y’stk.— 1, F Thomas’ Rowdown Homeside; 2, S Griffin’s Squirrel. M&M ridden LR.— 1 & ch, H Ellis-Jones’ Friars Glitter; 2, Z Bowden’s Criccieth Taran; 3, A Williams’ Fairleigh Harvest Lad. sml.— 1, J McAuliffe’s Rhoson Dubonnet; 2, E Morris’ Llanor Lady Laswen; 3, D Rowlands’ Westland Finale. lge.— 1 & res, J Rogers’ Penchwintan Cadfridog; 2, Highcroft Paddy; 3, J McAuliffe’s Heddfan Prince William. Shetland (L Gregory) y’ling.— 1, Jones & Young’s Isle Of Mona Helen Fflur; 2, B Critchlow’s Butterby Pazaz; 3, A Jones’ Camlan Helen. 2/3-y-o.— 1, E Gray’s Earlswood Jubilation; 2, M Arden’s Claylands William of Mamore; 3, C Gray’s Enigma Pansy. mare.— 1 & res, Jones & Young’s Kinness Skye; 2, E Gray’s Earlswood Esta; 3, N Hughes’ Saphire Milli. foal.— 1, A Jones’ Camlan Iola; 2, Jones & Young’s Isle Of Mona Skylight; 3, N Hughes’. stallion.— 1 & ch, M Arden’s Abbotsbury Zak; 2, C Grey’s Gwenest Jade; 3, F Morkil’s Serenteifi Rhodri Emlyn. coloured.— 1, Abbotsbury Zak; 2, C Gray’s Kerswell Mandarin; 3, Claylands William Of Mamore. y’stk 34in.— 1, Camlan Helen; 2, P Fletcher’s Probamwern Comfry; 3, Enigma Pansy. 4-y-o & over.— 1, Kerswell Mandarin; 2, A Jones’ Hermits Tia Maria; 3, S Davies’ Cotmullion Cobweb. SP (S Thomas) nov.— 1, M Jones’ Rivenhall Height Of Fashion; 2, H Craggs’ Basford Romeo; 3, J Gosmore’s Deanshill Sweet Dreams. open 128cm.— 1, J Tyldsley’s Parkhills Little Aria; 2, Rivenhall Height Of Fashion; 3, Basford Romeo. 138cm.— 1 & res, J Owen’s Royalview Toyboy; 2, C Hughes’ Cristolene Carousel; 3, K Whitehead’s Oakley Diplomat. 148cm.— 1 & ch, J Tyldesley’s Strinesdale Prima Donna; 2, J Parry’s Bryoffa Armani; 3, S Harris’ Morrigan Lucy Too. LR.— 1 & res overall, L McKenna’s Chaceley Tommy; 2, H Ellis-Jones’ Netherfield Pixie; 3, J Owen’s Woodview Cartouche. FR.— 1, J Gosmore’s Nantcol Sublime; 2, Brookwater Simply Magic; 3, M Jones’ Earcroft Goldfinger. SHP 122cm.— 1, T Woodbine’s Bengad Wisc Crack; 2, S Blythe’s Mompesson Sea Spray. 133cm.— 1 & res, L Jones’ Ringcourt Touch Of The Blues; 2, Pennymore Quilett; 3, D Rowlands’ Nerwyn Trydar. 143cm.— 1, S Johnson’s Noble Dolly Blue; 2, L Tait’s Blackstuff; 3, T Woodbine’s Abbey Basco. 153cm.— 1 & overall ch, J Owen’s Carngham Valley Echo; 2, J Loch’s St Patrick. LR.— 1, Brookwater Simply Magic; 2, Owen’s Gypsyville Ellie May; 3, A Williams’ Fairleigh Harvest Lad. coloured (B Thompson) ridden non-native.— 1, Carngham Valley Echo; 2, H Evan’s Kavanaghs Royale Sensation; 3, J Riding-Smith’s Lostock Just William. native/trad/cob.— 1, N Wood’s Titan; 2, C Whitehead’s Bluey Boy; 3, D Littleton’s Horace. LR/FR.— 1, C Norlander’s Baby Spice; 2, J Leech’s Perchance to Dream. CHAPS in-hand non-native y’ling.— 1, S Robert’s Spring Classic Forget Me Not; 2, I Williams’ Will Turner. do 2/3-y-o.— 1, A Pritchard’s Falconwood Miss Moneypenny; 2, Razzle Dancer; 3, L Williams’ Seren Santes Tegai. native/cob/trad y’stk.— 1 & ch, M Williams’ Cae Garw Lucy; 2, P Owen’s Cerrighedd Elizabeth Swann; 3, Will Turner. non-native.— 1, Razzle Dancer; 2, J Wilson’s Ddrydwy Coloured Lights; 3, K jackson’s Firefly. native.— 1 & res C Whitehead’s Bluey Boy; 2, Titan; 3, J Ellard’s Blossom III. young handlers.— 1, L Jones; 2, S Kerr.