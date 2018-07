Patchetts EC showjumping results, 9-11 February 2013

90cm nat am Q.— 1, Digris (J Abraham); 2, Mosstown Berti (S Dedman); 3, Fiero Du Riou (L Goswell). 1m nat am Q.— 1, Mosstown Berti; 2, Millstreet Touch (G Payne); 3, Just Sioux (S Bebb). 1.05m.— 1, Southey Express (A Cullingham); 2, Carlingford’s Touch (C Edwards); 3, Koko Pop (G Bulley). 1.10m nat am Q.— 1, RH Imagine (A Cullingham); 2, Caramba (C Skelton); 3, Action Z II (H Francis). 1.15m nat am Q.— 1, Chablis Z II (R Reeve-Young); 2, Laudatio 37 (S McTaggart); 3, Caramba..1.15m.— 1, As D’Exploit Van Groenhove (C Powell); 2, Diamond Ex (J Hall); 3, Red Ramiro (J Hall). BS winter am Q.— 1, Cosmic Neo (EJ Slater); 2, Company Business (C Skelton); 3, Della H (E Elliott). 90cm nat am Q.— 1Q, Dancing Quenn X (D Scott-Garner); 2Q, Kilcaven Sapphire (C Belchak); 3Q, Bantiarna Toffee (A Powell). 1m nat am qual.— 1Q, Marino II (S Matson); 2Q, Quiberon D (L Roche); 3Q, Hermiono Cruise (M Pitt). newcomers.— 1, Eveline Van Het Keizershof (E J Slater); 2, Singh Singh (S Reeve-Smith). 1.15m.— 1, Red Ramiro (J Hall); 2, Alexus II (B Ward); 3, Market Irminka (T Priest). Blue Chip Karma Q.— 1, Heliodor Hybris (L Renwick); 2, Market Irminka; 3, Kimba Rock (EJ Slater). 1.25m.— 1, Kavanagh IV (L Renwick); 2, Quidelle Du Reverdy (R Stanley); 3, Diamond Ex (J Hall). Blue Chip B&C.— 1, Quidelle Du Reverdy; 2, Our Duchess (N Pavitt); 3, Shovern Flute (E Mason). 1.30m.— 1, Parvati De Breve (L Renwick); 2, Victor Blue (N Pavitt); 3, Calle (T Priest).