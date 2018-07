Cumberland County Show 17 July ’04

CUMBERLAND COUNTY Carlisle, 17 July

Clydesdales (J McArthur) b’mare 1, J Carr’s Ratlingate Apple Blossom. foal 1, J Thompson’s Horsegills Jim Bob; 2, J Carr’s. yeld mare/geld 1, ch & ch of ch, J Marshall & C Halliday’s Howgillside Hazel. y’ling 1 & res, J Carr’s Newlands Lady Catherine; 2, J Thompson’s Dowersburn June Dawn. hack (A Munnis) open 1 & res, S Tyson’s Winneydene Bucks Fizz; 2, H Maxwell’s Cocoa; 3, P Atkinson’s Diamonds Are For Ever. open riding horse 1 & ch, S Murray’s Waterberry; 2, J West’s Blueprint II; 3, M Graham’s Diamond Jenna. ridden hunters (A Munnis) sml 1 & res, H Mactaggart’s Freddie Starr; 2, A Elliot’s Touchstone II; 3, S Murray’s June Supreme. l’wt 1 & ch, D Richardson’s Simone; 2, J Vallance’s Ruby Tuesday; 3, E MacDonald’s Abbey Gold. h’wt/m’wt 1, J Vallance’s Lowmoor Denver; 2, D Richardson’s Santa Cruz; 3, A Sewell’s Just Robin. hunter breeding (Miss E Boon) b’mare 1, S Errington’s The Lady Grey; 2, S Housby’s Solway Season. foal 1, S Errington’s Siona Belltina; 2, S Housby’s Solway Express; 3, J Corner’s. y’ling 1 & res, J & W Moran’s Waverley Park; 2, P Carmel’s Foxwood; 3, Mr & Mrs R Bowman’s Moonstruck Melody. 2-y-o 1, J & W Moran’s Lavander Hill; 2, M Dixon’s Petteril Valley Redstart; 3, S Tyson’s Midnight Scallywag. 3-y-o 1, ch & Horsewatch ch, J & W Moran’s Lawdale Mayfair; 2, J & W Moran’s Port Patrick; 3, MR & Mrs D Burns’ Rockhill Gracious Gift. SP (Mrs M Hunter) int SRT 1, L Metcalfe’s Affairs Of State; 2, S Tyson’s Winneydene Bucks Fizz; 3, F Keen’s Faranella Valentina. 148cm 1, N Newall’s Harlaw Simply Red. 138cm 1 & res, A Coates’ Moelview Alaw Werin; 2, L Davidson’s Moschatel Sweet Symphony. 128cm 1 & ch, A Coates’ Highmoor Bellini; 2, Mr & Mrs A Jackson’s Barkway Poldark; 3, E Peet’s Millcroft Pharaoh. nov 148cm 1, E Peat’s Millcroft Pharoah. mini (Mrs M Hunter) FR 1, C Hastings’ Brabyns Buck; 2, K Unwin’s Nabury Princess; 3, S Alexander’s Wrentnall Flicker. LR 1 & ch, J Scales’ Rosedale Fairy Lights; 2 & res, M Hill’s Rosslayne Royal Promise; 3, C Smith’s Forgeland Hill Wind. open WHP (Mrs K Slight) NS 1, H Maxwell’s Sparkfield Sebastian; 2, S Adams’ Wedderlie Marmion; 3, Mr & Mrs A Jackson’s Joey II. 133cm 1, A Bowring’s Penny; 2, B Butterworth’s Celtic Caprice. 143cm 1 & res, S Fisher’s Red Fox; 2, G Storey’s Touch Of Frost; 3, M Farrer’s Spellbound By Magic. 153cm 1 & ch, B Butterworth’s Trouble At T’Mill; 2, S Tyson’s Winneydene Bucks Fizz; 3, C Ellwood’s Aladdin. exc 153cm 1, L Wood’s Woodstock Bowman; 2, D richardson’s Sincoln; 3, C Ellwood’s Woodland Path. pure-bred Arab (Mrs V Main) b’mare 1, Mr & Mrs Swadelik’s Rose Of The Nile; 2, C Hunt’s Maxine Bint Marietta; 3, C Mallinson’s Princess Godara. foal 1 & ch, C Hunt’s. 1/2-y-o geld/filly 1 & res, J Givens & D Ing’s Amour Etoile; 2, S Scott’s Xema Bint Nemesiah; 3, P Birbeck’s DNS Mehdeenah. part-bred/Anglo Arabs (Mrs V Main) b’mare 1, Mr & Mrs SWadelik’s Portrait Of Gold; 2, B Webster’s Craiglea Spring Time; 3, J & A Singleton’s Thornwood Sweet Gale. foal 1, J & A Singleton’s Barleith Boss In Motion; 2, D Webster’s Croftcourts Tinker Bell.1/2-y-o geld/filly 1, B Webster’s Croftcourts Tiger Lily; 2, J Fox’s Ben Neagh Splendid Fox. filly/geld 3-y-o & over 1 & ch, F Keen’s Faranella Valentina; 2 & res, Mr & Mrs SWadelik’s Heart Of Gold; 3, S Tyson’s Winneydene Bucks Fizz. Fell (A Morland) b’mare 1, res & M&M in-hand res, G Cockbain’s Carrock Pollyanna. foal 1, G Cockbain’s Carrock Princess. mare/geld 3-y-o & over in-hand 1, P & E Greene’s Heltondale Dolly VIII; 2, B Bell’s Waverhead Glencora; 3, M Wilson’s Townend Bethany. filly/geld y’ling 1, S Rossi’s Townend Charity; 2, R Littlejohn’s Brunswyke Misty Rose; 3, C Robinson’s Kerbeck Night Rumour. do 2-y-o 1 & ch, P & E Greene’s Carlton Lima Harmony; 2, B Bell’s Waverhead Jubilee; 3, P & E Greene’s Heltondale Bonny VII. 4-y-o & over, mounted 1, S Rossi’s Barnend Jack The Lad; 2, P & E Greene’s Heltondale Dolly VIII. Shetland (S Strang) b’mare 1, B Johnstone’s Ravenside Daylight; 2, S Atkinson’s Shivas Katie; 3, R & J Headen’s Stranduff Astarr. foal 1, R & J Headen’s Langa Estelle; 2, J Lowthian’s Hartside Kirsty; 3, S Atkinson’s Horninglow Aira Force. y’ling 1 & jnr res, B Johnstone’s Dryknowl Birgitta; 2, J Kay’s Langa Delight; 3, G Watson’s Mia Of Mawbray. 2/3-y-o filly 1, jnr ch & res, L Jamieson’s Lignite Jollity; 2, H Coxon’s Raeburn Scrabble; 3, J Lowthian’s Hartside Melody. yeld mare 1 & ch, J Kay’s Oxendale Jilly; 2, L Jamieson’s Screelhill Jillykins; 3, J & L Bell’s Hawkdale Destiny. stallion 1, J Watson’s Willowbry Winter Special; 2, J & L Bell’s Hawkdale Kinsman; 3, E Kirkpatrick’s Abbotsbury Tempest. miniature 4-y-o & over 1 & ch, J Watson’s Trapp Miramar; 2 & res, L Jamieson’s Lexus Daphne; 3, L McNay’s Nala of Clon Yard. 3-y-o & under 1, J Lowthian’s Hartside Golden Treasure; 2, E Kirkpatrick’s Schivas Tina; 3, L Jamieson’s Newton Mini Rose. RP breeding (Mrs S Clark) b’mare 148cm 1, B Webster’s Craiglea Spring Time; 2, J & A Singleton’s Thornwood Sweet Gale. foal 1, B Webster’s Croftcourts Tinker Bell; 2, J & A Singleton’s Barleith Boss in Motionb’mare 128cm 1 & res, R Lane’s Finkley Happy Talk. foal 1, R Lane’s Rosslayne Chatterbox. filly/geld 148cm 3-y-o 1 & ch & Horsewatch res, A & D Robertson’s Courtway Amaryllis; 2, J & A Singleton’s Barleith Cool Water. y’ling 148cm 1, A & D Robertson’s Romanno Royal Secret; 2, E Peet’s Beckcroft Charisma; 3, B Webster’s Croftcourts Tiger Lily. palomino ( C Hassall) mare/geld 1 & ch, D Furlong’s Maxmin Jackpot. M&M in-hand (Mrs C Nelson) Dartmoor, Exmoor mare/geld 1, Mr & Mrs C Anderson’s Haven Monique; 2, K Watson’s Brether; 3, Moorland Mousie Trust’s Rosefinch. lge brd 1 & ch, W Ireland’s Kilmannan Sapphire; 2, A Escritt’s Ossian Of Strathavon; 3, S Chamberlain’s Spottiswood Strathmore. Dartmoor, Exmoor 1-3-y-o 1, Mr & Mrs C Anderson’s Rushfield Melody; 2, C Robinson’s Chi; 3, P Drummond’s Glendowlin. lge 1, Mr & Mrs C Anderson’s Haylers Jazz; 2, R Turner’s Bowerwood Pernickerty; 3, E Jones’ Aberconwy Gwenifer. Welsh sec A/B mare/geld 1, A Tappenden’s Timnell Caffrey; 2, M Robson’s Lochar Moongold; 3, F Blackie’s Bluehaven Vanilla. foal 1, F Blackie’s Liddesdale Solar Essence; 2, R Lane’s Rosslayne Oberon. filly/geld 1-3-y-o 1, J Oliphant’s Braggbeck Megan; 2, T Absalom’s Birchcourt Celebration; 3, Krypton Stud’s Krypton Tracey. M&M ridden (R Avery) LR 1, A Tappenden’s Timnell Caffrey; 2, A Day’s Leesview Just William. sml 1 & ch, S Dowdeswell’s Raphael; 2, S Adams’ Wedderlie Marmion; 3, Moorland Mousie Trust’s Rosefinch. lge 1 & res, I Gawith’s Kentchurch Calamity; 2, E Jones’ Solus Of Marisland; 3, S Allen’s Turin Hill Melrose. M&M WHP (Mrs C Nelson) 138cm 1 & ch, Wedderlie Marmion; 2, A Day’s Leesview Just William; 3, P Wilson’s Fourwinds Sparky. over 138cm 1 & res, S Allen’s Turin Hill Melrose; 2, L Cummings’ Baileys Charm; 3, E Jones’ Solus Of Marisland. donkey (Mrs J Gadie) condition & turnout 1, C Limmer’s Peppercorn Sweet Dream; 2, B Tetlow’s Prospect House Prospero; 3, B Tetlow’s Owram Bonnie. mare/filly 1 & res, C Limmer’s Peppercorn Sweet Dream; 2, B Tetlow’s Owram Bonnie; 3, A Robinson’s Shwyar. colt/geld/stallion 1 & ch, B Tetlow’s Prospect House Prospero; 2, C Armet’s Baxter; 3, B Farnaby’s Marsden of Marklye. working donkey 1, C Limmer’s Pepper. young handler 1, A Robinson’s Shwyar; 2, A Robinson’s Lonny; 3, D Lowerson’s Charlie. coloured (R Avery) CHAPS (UK) open non-native in-hand 1, D & S McBean’s Flying Colours; 2, V Burns’ Burnsholme Pop Tart; 3, A Scott’s Midnight Magic. native/cob/trad 1 & res, J Smith’s Lady In Red; 2, C McKenzie’s Suzie Sioux; 3, E Ross’s Roan Dale Daisy. non-native ridden 1, D & S McBean’s Flying Colours; 2, A Scott’s Midnight Magic; 3, J Cameron’s Jean Alesi. donative/cob/trad 1 & ch, G Chippendale’s Tigermoth; 2, Lady In Red; 3, S Tyson’s Cinnamon Stick. y’stk 1, S Cooper’s Konig; 2, V Burns’ Burnsholme Endeavour; 3, E Ross’s Roan Dale Daisy.