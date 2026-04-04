Billy Loughnane tells Lucy Elder about his hopes for 2026 and the feeling that comes with riding a big winner, in this exclusive article for H&H subscribers
Billy Loughnane knows exactly what he wants. The young talent, speaking on the cusp of his 20th birthday, has a crystal clear goal in his sights.
“I want to be champion jockey,” he tells H&H. “That’s the main thing; I won’t be happy until I’ve achieved that.”
Billy’s success has been meteoric since riding his first winner in November 2022, Swiss Rowe, trained by his father Mark. It is, he says, all he has ever wanted to do.
“Being a jockey has been it since day dot,” says Billy, whose idol growing up was 20-time champion jump jockey AP McCoy – although he’s always been drawn to the Flat.
“My dad trains. I’ve been brought up with horses my whole life, racehorses. I was on ponies pretty much from the beginning – I did some showjumping when I was younger – and then progressed onto racehorses. I’ve been riding out since I was 11.
“The showjumping I did was low level, just through my school showjumping team. I rode at Hickstead a couple of times, but just relatively small. I had a cool little pony called Dancer who I enjoyed playing around with.
“I always knew I wanted to be a jockey. I was just showjumping with time to kill before I was able to start pony racing, and then I stepped across.
“Pony racing was a really good foundation and gave me great experience of riding at a lot of tracks.”
That grounding served as a launchpad. Within 12 months of his first winner, he was named champion all-weather apprentice, became the youngest jockey in more than 60 years to ride in a British Classic, partnered more than 100 winners, and was crowned 2023 champion apprentice at Ascot on QIPCO British Champions Day.
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H&H senior news writer
Lucy is an experienced news journalist, reporter and presenter. Since joining the Horse & Hound team in 2015, Lucy has reported from major global sporting events including the Tokyo Paralympic Games and multiple European Championships, as well as Badminton, Burghley and London, to name a few. She has covered current affairs and sports news across the full spectrum of equestrian disciplines and racing, as well as human and equine welfare, industry news and court cases.