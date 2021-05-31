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The healthy athlete: how to keep competition horses infection-free *H&H Plus*

Horse & Hound

    • From grassroots to championships, keeping competitors infection-free requires a robust routine. Lesley Barwise-Munro MRCVS explains

    TRAVELLING to and staying away at shows again is an exciting prospect. To ensure a healthy, infection-free season, however, we must undertake thorough preparation to protect our competition horses from a variety of potential health threats.

    The outbreak of the equine herpes virus-1 (EHV-1) paralytic strain this year in Europe was an extreme example, highlighting the risk of rapid spread of an infectious disease at a show.

    Biosecurity – the term for the good hygiene practices that prevent disease transmission – must start at home. This means every yard should have an isolation system for newly purchased horses and short-stay visitors. Ideally, each incoming horse should undergo testing for strangles, equine influenza (flu) and EHV, prior to integration.

    You can also read this feature in the 27 May issue of Horse & Hound magazine.

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