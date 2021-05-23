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How bridle pressure affects a horse’s performance *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Research is proving that bridle pressure can inhibit a horse’s performance, but what’s key to a perfect fit? Dr Rachel Murray MRCVS explains

    RECENT developments in technology are enabling us to understand more about the effects of the bridle. Investigations using under-bridle pressure mats are revealing that bridle design and fit can significantly affect a horse’s movement pattern – and therefore his ability to perform.

    The nature of equine anatomy means that certain areas of the head are vulnerable to pressure. The better the design and fit of the bridle, the lower the pressure in these areas and the fewer the locations where pressure points can be seen.

    At the sites where pressure does occur, this is unlikely to be continuous and will vary depending on the point in the stride. Additionally, depending
    on the position of the horse’s head, the location of maximal pressure can vary.

    You can also read this feature in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.

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