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Keeping a veteran active for longer *H&H Plus*

Stephanie Bateman

    • With advances in medicine, our horses are staying healthy well into their twilight years. Stephanie Bateman discovers how to keep our veterans sound and active for longer

    LONG gone are the days when we’d retire our horses in their early teens. Nowadays, it’s not unheard of to see horses in their twenties still enjoying an active life.

    “Keeping a horse sound into old age is a product of a huge number of factors, but most importantly, it’s about delaying the onset and severity of wear and tear,” says Newmarket Equine Hospital surgeon Matt Chesworth.

    One of the main issues facing older horses who have lived an active life is osteoarthritis.

    “Horses have a few common sites for developing osteoarthritis which become more significant as the horse ages,” explains Matt. “These include the lowest joints within the hocks, the coffin joints, and pastern joints, but arthritis can ultimately develop in any joint.”

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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