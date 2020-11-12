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The fetlock: Everything you need to know about this complex joint *H&H Plus*
Horse & Hound
12 November, 2020 12:00
Laura Fitzharris MRCVS and Evita Busschers MRCVS delve into the details of this complex joint and the injuries that can happen in this area
The fetlock is a high-motion joint with a similar structure in both the forelimbs and the hindlimbs. The fetlock joint is the articulation between the cannon bone (third metacarpal and metatarsal bone in the forelimb and hindlimb respectively) and the long pastern bone (first phalanx), with two sesamoid bones located at the back of the joint.
There are several soft tissue structures associated with the fetlock; the joint is stabilised by collateral ligaments, located on the inside and the outside of the joint. The suspensory ligament originates at the back of the cannon bone, passing down the back of the leg before dividing into two branches which attach to the sesamoid bones.
The sesamoidean ligaments are located lower down at the back of the fetlock and pastern, and consist of five separate ligaments that attach the sesamoid bones to each other as well as to the cannon and long pastern bone.
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