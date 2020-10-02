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Stuart Hollings: I can hold my head up high *H&H Plus*

Opinion
Stuart Hollings Stuart Hollings

H&H’s showing columnist reflects on how he ran a successful show in this new era

It may not have been a typical North of England Show (19–20 September) with all the bells and whistles, but nevertheless words cannot describe how delighted I was to be able to run a two-day show last month, particularly following the very real threat of a Merseyside lockdown just 20 hours beforehand.

At least I can now hold my head up high knowing that I was at last able to do my bit for the showing community in these uncertain times, especially after the cancellation of both my spring and summer events.