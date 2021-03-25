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Robert McCarthy: ‘Hopefully the worst is behind us’ *H&H Plus*
Horse & Hound
25 March, 2021 12:00
Let’s put the past season behind us and look ahead, says Robert McCarthy
Would we get going? Wouldn’t we get going? It has certainly been one of “those” hunting seasons…
I think everybody will agree that we were very lucky to get out trail-hunting at all this season. All credit has to go to the Hunting Office, masters, chairmen and hunt secretaries for making it happen and for putting the work and many hours of time in to facilitate our short season.
All hunts have also fully appreciated their subscribers for their support in these uncertain times. Not knowing if we would be able to go trail-hunting but simultaneously maintaining the fitness of hounds and horses is no mean feat for anyone.
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This exclusive column is also available to read in the Thursday 25 March issue of Horse & Hound magazine
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